Sinner | Orgoglioso di essere italiano L’Italia merita di più uniamoci
Jannik Sinner guarda avanti, ma prima si ferma a parlare di identità, responsabilità e scelte. Alla vigilia delle Atp Finals di Torino, il numero uno al mondo si è raccontato in una lunga intervista a Sky Sport, rispondendo anche alle critiche, spesso strisciate, sulla sua italianità: «Se fossi nato 50 chilometri più giù avrei ricevuto meno critiche? Non lo so. Però sono molto orgoglioso di essere italiano. Sono felice di essere nato in Italia e non altrove. Questo Paese merita molto, forse anche più di quello che sto facendo io». Sinner sottolinea l’esistenza di una ricchezza sportiva ancora da valorizzare pienamente: «Abbiamo strutture, allenatori, mentalità diverse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
