Sinner oltre le polemiche alla Vespa | Orgoglioso di essere italiano la nostra forza sono le differenze Coppa Davis? Si può vincere anche senza di me

Una lezione sul senso di essere italiano. Un punto di vista che, senza citarle, spegne le polemiche sullo scarso (ma presunto) attaccamento di Jannik Sinner al tricolore. Il tutto a due giorni dal ritorno in vetta alla classifica Atp e meno di una settimana dall’inizio degli Atp Finals di Torino, dove il campione azzurro dovrà cercare di difendere il suo primato da Carlos Alcaraz. Parole, quelle di Sinner, pronunciate nell’intervista realizzata dal direttore di Sky Sport Federico Ferri. “Se fossi nato 50 km più in giù, avrei meno critiche sul fatto di essere o non essere italiano? Sai, questa è una domanda cui non so rispondere – ha detto l’altoatesino – Non lo so, è un po’ come dire perché oggi c’è il sole e non poteva piovere? Boh! Però sono orgoglioso di essere italiano – ha aggiunto – sono molto felice di essere nato in Italia e non in Austria, o da un’altra parte, perché secondo me onestamente questo Paese merita molto di più, anche di quello che sto facendo io”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner oltre le polemiche alla Vespa: “Orgoglioso di essere italiano, la nostra forza sono le differenze. Coppa Davis? Si può vincere anche senza di me”

