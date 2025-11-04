Sinner Maradona e la solitudine dei fuoriclasse inarrivabili

Jannik a Parigi se l'è presa con Cahill perché non ha reagito a un suo break, come se l'avesse dato per scontato. Capita, a talenti così. Diego aveva Ferrara, Bagni, Giordano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, Maradona e la solitudine dei fuoriclasse inarrivabili

Leggi anche questi approfondimenti

Sto guardando in differita Sinner, è perfetto, ha il dritto bimane impeccabile, non ha il rovescio di Djokovic e non ha i pallonetti di Federer sottogamba, non ha la maestria di Alcaraz sottorete, ma è quello che si definisce LA PERFEZIONE… Sinner se lo merita il - facebook.com Vai su Facebook

Sinner devastante stasera. Ma é solo un’esibizione, quindi per molti non conterà. Invece é un segnale importante. Forza Jannik! - X Vai su X

Sinner-Alcaraz, botta e risposta Instagram dopo Riad: "Ora sfida su sci e kart" - È stato Carlos a 'ventilare' l'ipotesi subito dopo la finale del Six Kings ... Da sport.sky.it

Sinner si ritira a Shanghai, Jannik fermato dai crampi contro Griekspoor - Il fuoriclasse azzurro è costretto a ritirarsi contro Tallon Griekspoor nel terzo turno del Masters 1000 cinese oggi 5 ottobre: dopo ... Lo riporta adnkronos.com

Sinner diventa un cappuccino: a Pechino sono tutti pazzi per Jannik - Reduce dal trionfo all'Open di Pechino nella finalissima dominata contro lo statunitense Tien - Si legge su corrieredellosport.it