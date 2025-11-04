Sinner Maradona e la solitudine dei fuoriclasse inarrivabili

4 nov 2025

Jannik a Parigi se l'è presa con Cahill perché non ha reagito a un suo break, come se l'avesse dato per scontato. Capita, a talenti così. Diego aveva Ferrara, Bagni, Giordano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

