sinner fa fuori musetti bufera nel tennis italiano

A Paraigi è calato il gelo dopo il gesto di Jannik Sinner. Il campione azzurro fa fuori Musetti e scatena la bufera nel tennis: nessuno se lo aspettava. A una settimana dall’inizio delle ATP Finals di Torino, il tennis mondiale guarda con attenzione alla corsa più avvincente di questo finale di stagione: quella tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime per l’ultimo biglietto disponibile. Un duello di nervi, di condizione fisica e di calcolo matematico che si deciderà solo all’ultimo colpo, nei tornei 250 di Atene e Metz, anche se la rinuncia del canadese al torneo francese ha semplificato – e allo stesso tempo reso più intrigante – la situazione. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

