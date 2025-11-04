Sinner fa fuori Musetti bufera nel tennis italiano
A Paraigi è calato il gelo dopo il gesto di Jannik Sinner. Il campione azzurro fa fuori Musetti e scatena la bufera nel tennis: nessuno se lo aspettava. A una settimana dall’inizio delle ATP Finals di Torino, il tennis mondiale guarda con attenzione alla corsa più avvincente di questo finale di stagione: quella tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime per l’ultimo biglietto disponibile. Un duello di nervi, di condizione fisica e di calcolo matematico che si deciderà solo all’ultimo colpo, nei tornei 250 di Atene e Metz, anche se la rinuncia del canadese al torneo francese ha semplificato – e allo stesso tempo reso più intrigante – la situazione. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Sinner vs Alcaraz: Jannik numero 1 del mondo dopo le Atp Finals se... / Musetti a Torino? Assist di Auger Aliassime a Lorenzo - Sinner e Alcaraz in volata per il numero uno delle classifiche mondiali, Musetti e Auger Aliassime per l'ultimo posto alle Atp Finals 2025 ... Riporta affaritaliani.it
Musetti oggi è fuori dalle Atp Finals: Auger Alliassime vola - Sinner distrugge Zverev: Jannik tra sorpasso ad Alcaraz e 'aiutino' a Lorenzo - Aliassime mette ko Bublik e vola in finale al torneo Atp 1000 di Parigi: il canadese a un passo dalle Atp Finals ai danni di Lorenzo Musetti ... Come scrive affaritaliani.it
Sinner, il giorno dei primati: il numero 1 e il primo “back to back”. Auger-Aliassime in lacrime, il favore a Musetti - Masters 1000 Parigi, Sinner festeggia un giorno da primato: il primo back to back in carriera, il sorpasso ad Alcaraz. Secondo sport.virgilio.it