Sinner e il forfait in Coppa Davis la rivelazione inattesa | C’era una promessa

Il tennista azzurro, nuovo numero uno della classifica Atp spiega i motivi che lo hanno portato a rinunciare alla Coppa Davis La vittoria nella finale del torneo di Parigi Bercy contro Auger Aliassime, ha riaperto a Jannik Sinner la strada verso il numero uno del mondo. Per almeno una settimana il tennista azzurro tornerà in vetta alla graduatoria Atp. Riuscirci anche al termine delle Finals di Torino sarà molto complicato. L’azzurro dovrà ripetersi e alzare il cielo il trofeo e sperare che Alcaraz non vinca almeno tre delle sue sfide. I l successo a Parigi è arrivato dopo quello di Vienna: due tornei che sono serviti al tennista altoatesino per rimettersi in careggiata dopo il ko agli Us Open e per placare le polemiche dopo la decisione di dire addio alla Nazionale in vista della Coppa Davis. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Sinner e il forfait in Coppa Davis, la rivelazione inattesa: “C’era una promessa”

Argomenti simili trattati di recente

Gaudenzi assolve Jannik Sinner dopo il forfait in Davis: "Un tennista rappresenta...". Il presidente dell'Atp ha parlato della rinuncia alla nazionale da parte del numero uno al mondo tennisworlditalia.com/tennis/news/In… #IntervisteTennis #JannikSinner #Carl - X Vai su X

Dopo la sconfitta in finale contro Sinner, Felix Auger-Aliassime ha annunciato la sua assenza all’ATP 250 di Metz. Questo forfait apre un varco a Musetti in ottica ATP Finals: in caso di vittoria ad Atene, il carrarino si riprenderebbe l’ottavo posto nella race, qu - facebook.com Vai su Facebook

Jannik Sinner e la Coppa Davis: il campione torna sulla polemica e mette un punto fermo - Intervistato da Sky Sport, il fuoriclasse di Sesto Pusteria ha replicato nuovamente alle critiche ricevute dopo l'annunciato forfait. Segnala sportal.it

Sinner sulla Coppa Davis: «Devo prevenire anche gli infortuni, non ho dubbi che sia la scelta giusta» - Jannik Sinner è tornato a parlare della Coppa Davis nel quarto capitolo di "Jannik, oltre il tennis", l'intervista divisa in puntate realizzata da Sky ... Scrive ilmessaggero.it

Sinner sulla Coppa Davis: «Devo prevenire gli infortuni, non ho dubbi che sia la scelta giusta. L'Italia può vincere anche senza di me» - Jannik Sinner è tornato a parlare della Coppa Davis nel quarto capitolo di "Jannik, oltre il tennis", l'intervista divisa in puntate realizzata da Sky Sport. Si legge su msn.com