Alla vigilia delle ATP Finals di Torino, Jannik Sinner ha scelto di parlare con serenità e orgoglio. Intervistato dal direttore di Sky Sport, Federico Ferri, il numero 1 del tennis mondiale ha risposto alle critiche delle ultime settimane legate alla Coppa Davis e ha voluto ribadire con forza il suo legame con il Paese che rappresenta. “Felice di essere nato in Italia. Se penso che nascendo 50 chilometri più giù avrei ricevuto meno critiche per il fatto di essere italiano? Non lo so. È un po’ come dire: perché oggi c’è il sole? Però sono molto orgoglioso di essere italiano, sono felice di essere nato in Italia e non in Austria o altre parti”. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Sinner da applausi: messaggio straordinario per l’Italia, che risposta alle critiche!