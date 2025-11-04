Sinner a Torino per le Atp Finals 2025 | le foto dell’arrivo in hotel

Jannik Sinner è arrivato ieri sera (3 novembre) a Torino, in vista delle Atp Finals 2025. Il campione altoatesino, tornato lunedì numero 1 del mondo per la 66ma settimana in carriera, è stato accolto dall’entusiasmo dei tifosi. Jannik Sinner arriva a Torino, Italia – Cronaca – lunedi 3 novembre 2025 – ( Photo Alberto Gandolfo LaPresse ) Da oggi i primi impegni del tennista azzurro in città, prima delle Atp Finals che prenderanno il via domenica 9 novembre. Come l’anno scorso, l’azzurro ha anticipato i tempi, arrivando lunedì sera intorno alle 23, prima di quasi tutti gli altri protagonisti. Lo hanno anticipato Ben Shelton e Taylor Fritz, prima coppia di statunitensi al via in singolare dal 2006. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner a Torino per le Atp Finals 2025: le foto dell’arrivo in hotel

