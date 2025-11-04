sinergia tra istituzioni modello di coesione

L’efficienza e la coesione mostrate in questa occasione confermano il valore della collaborazione tra istituzioni e rappresentano un esempio di come l’impegno congiunto possa tradursi in risultati concreti per la sicurezza e il benessere della comunità modenese". Con queste parole il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia (nella foto) commenta lo sgombero del rave party che si è tenuto a Campogalliano. "Con profonda gratitudine per il lavoro svolto e per l’elevato senso del dovere dimostrato, porgo i miei più sinceri ringraziamenti a tutte le strutture coinvolte". Ieri mattina anche la sindaca di Campogalliano Daniela Tebasti e la giunta comunale si sono recati presso lo stabilimento dell’ex Bugatti: "L’intervento sinergico di tutte le istituzioni coinvolte, coordinate da Prefettura e Questura, ha permesso di gestire una situazione complessa, limitare i disagi per la comunità e i rischi per tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

