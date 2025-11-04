Simona Ventura un’altra doccia gelata | situazione pesante cosa succede ora

News tv. – C’erano tutti gli ingredienti per una puntata esplosiva: tensioni, confronti accesi, colpi di scena e qualche lacrima. Eppure, anche questa volta, il Grande Fratello non è riuscito a trasformare il clamore in ascolti. La diretta condotta da Simona Ventura ha tenuto incollati davanti alla tv 1 milione e 893 mila spettatori, pari a uno share del 14,7%. Un numero in lieve crescita rispetto a giovedì scorso, ma lontanissimo dal 15% raggiunto appena una settimana fa. Insomma, un piccolo passo avanti che però non basta a invertire la rotta di un’edizione che continua a viaggiare al di sotto delle aspettative. 🔗 Leggi su Tvzap.it

