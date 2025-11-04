Simona Ventura un’altra doccia gelata | il futuro del Grande Fratello in bilico

Simona Ventura torna al centro della scena televisiva, ma stavolta non per un trionfo. La nuova puntata del Grande Fratello sembrava avere tutti gli elementi per un successo assicurato: tensioni, emozioni e colpi di scena. Eppure, i numeri non raccontano la stessa storia. La diretta condotta dalla Ventura ha totalizzato 1 milione e 893 mila spettatori con uno share del 14,7%. Un leggero miglioramento rispetto alla settimana precedente, ma ancora lontano dai risultati attesi. La sensazione è quella di un format che fatica a ritrovare la magia di un tempo. Nonostante la professionalità della conduttrice e l’impegno della produzione, l’edizione attuale del reality continua a muoversi sotto la soglia delle aspettative. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

