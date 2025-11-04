Simona Ventura un’altra doccia gelata | il futuro del Grande Fratello in bilico
Simona Ventura torna al centro della scena televisiva, ma stavolta non per un trionfo. La nuova puntata del Grande Fratello sembrava avere tutti gli elementi per un successo assicurato: tensioni, emozioni e colpi di scena. Eppure, i numeri non raccontano la stessa storia. La diretta condotta dalla Ventura ha totalizzato 1 milione e 893 mila spettatori con uno share del 14,7%. Un leggero miglioramento rispetto alla settimana precedente, ma ancora lontano dai risultati attesi. La sensazione è quella di un format che fatica a ritrovare la magia di un tempo. Nonostante la professionalità della conduttrice e l’impegno della produzione, l’edizione attuale del reality continua a muoversi sotto la soglia delle aspettative. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Grande Fratello, le pagelle: Simona Ventura sbrocca (5,5), l'ultimatum di Valentina (7), Cristina on fire (8), il "patto della banana" fa cilecca (4) - facebook.com Vai su Facebook
""Simona Ventura"" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Simona Ventura pronta al "Grande Fratello": "La mia vita è un vero reality, tra prove e nomination" - Manca ormai pochissimo alla nuova edizione del "Grande Fratello", in onda in prima serata su Canale 5 a partire dal 29 settembre. Secondo tgcom24.mediaset.it