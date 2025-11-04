Silvio di Giovanni Franci all' Off Off Theatre
E se non fosse morto? Se Silvio Berlusconi avesse ancora 24 ore per guardarsi indietro e guardare negli occhi alcune delle persone che lo hanno accompagnato verso gli ultimi istanti della sua vita, che cosa accadrebbe?Il già discusso “Silvio”, nuovo testo scritto dal drammaturgo Giovanni Franci. 🔗 Leggi su Romatoday.it
"Silvio" in Prima Nazionale all'OffOff Theatre di Roma - "Silvio, c'est moi": Giovanni Franci debutta il 12 ottobre dopo i suoi spettacoli sui casi Orlandi e Varani. Scrive globalist.it