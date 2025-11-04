' Sillabe di Traviata' con Mario Menicagli a Cascina

Venerdì 14 novembre alle ore 21:00 nel ridotto de La Città del Teatro, Opera Concerti e Modigliani Produzioni presentano: "Sillabe di Traviata: l'opera come non avreste mai pensato fosse raccontata".In scena Mario Menicagli, testi di Simone Tamburini, Ubaldo Pantani e Mario Menicagli, regia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

