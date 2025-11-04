' Sillabe di Tosca' con Mario Menicagli a Cascina

Sabato 29 novembre alle ore 21:00 nel ridotto de La Città del Teatro, Opera Concerti e Modigliani Produzioni presentano: "Sillabe di Tosca: l'opera come non avreste mai pensato fosse raccontata".In scena Mario Menicagli, testi di Simone Tamburini, Ubaldo Pantani e Mario Menicagli, regia Nicola. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Grazie a Paolo Scotti per questa bella intervista oggi su Il Giornale. #Tosca Teatro dell'Opera di Roma Rai3 RaiPlay Rai Cultura Vai su Facebook

Il compositore Mario Menicagli autore di “De’ relitti e delle quarantene”: «È un atto unico in stile settecentesco cantato e suonato dagli artisti ognuno a casa propria ... - È bastato un solo giorno di pandemici "arresti domiciliari" al compositore livornese Mario Menicagli per far proprio l’illuministico saggio di Cesare Beccaria e farsi illuminare per dar vita a una ... Scrive avvenire.it

'Effetto Venezia' Si cambia Inizia l'era Menicagli - Mario Menicagli è il nuovo direttore artistico della kermèsse Effetto Venezia giunta alla XXV edizione. Come scrive lanazione.it

Scudetto Napoli, l'opera buffa di Mario Menicagli alla Reggia di Carditello - Cosa succede in una casa napoletana nei giorni che precedono la storica conquista del terzo scudetto tra la partita di calcio del Napoli contro la Salernitana e quella contro l'Udinese? ilmattino.it scrive