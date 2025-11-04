Sigfrido Ranucci ospite a È sempre Cartabianca è la prima volta a Mediaset

4 nov 2025

Il conduttore di Report sarà ospite di Bianca Berlinguer su Rete 4, nei giorni successivi alla vicenda della diffida di Agostino Ghiglia alla messa in onda di Report e per raccontare le ultime settimane dopo l'attentato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

