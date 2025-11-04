Sicurezza | Viscogliosi Cittadini e commercianti soddisfatti del nuovo piano della polizia locale
"Cittadini e commercianti si sono detti soddisfatti per il servizio diffuso di controlli del territori da parte della polizia locale". Così l'assessora alla Sicurezza e Polizia locale Arianna Viscogliosi rispondendo a un'interrogazione del consigliere comunale del Partito Democratico Enrico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
