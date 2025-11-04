Sicurezza urbana la classifica Lieve miglioramento per Forlì-Cesena

La provincia di Forlì-Cesena è al trentacinquesimo posto in Italia (su 106 territori in lizza) nella classifica legata alla sicurezza urbana pubblicata ieri dal Sole 24 Ore. Una classifica nella quale più sei vicino al primo posto, peggio stai. I dati si riferiscono al 2024 e fotografano una realtà in leggero miglioramento rispetto ai numeri relativi al 2023, quando il nostro territorio era stato posizionato in trentaduesima posizione, anche se nell’arco di dodici mesi il numero di denunce presentate alle forze dell’ordine è leggermente aumentato, arrivando alle attuali 14.138 (con una media di 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

