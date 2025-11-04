Sicurezza Rinnoviamo Forlì | La propaganda non basta la Lega ammette da sola il suo fallimento

Forlitoday.it | 4 nov 2025

Si torna a parlare di decoro in centro storico dopo le osservazioni dell’ex-vicesindaco con delega alla Sicurezza e consigliere comunale della Lega Daniele Mezzacapo, relative alla necessità di applicare il Regolamento di Polizia Comunale approvato dalla prima Giunta Zattini. “Se da un lato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

