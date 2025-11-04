Sicurezza | Renzi ' allarme sottovalutato alla Meloni dico riportiamo a casa agenti in Albania'
Roma, 4 nov (Adnkronos) - "C'è un problema sicurezza assolutamente sottovalutato da tutta la classe politica. La sinistra ha storicamente problemi con la parola sicurezza e la destra da quando è al governo vede crescere i reati e nessuno dice niente". Lo ha detto Matteo Renzi a Mattino 5. "C'è un aumento del 31% dei reati dei minorenni rispetto al periodo pre Covid, su questo il governo che sta facendo?", ha spiegato il leader di Iv proseguendo: "Io faccio una proposta alla Meloni: ci sono 500 agenti di polizia e carabinieri che stanno a giocare a burraco in Albania nei Centri migranti, non è colpa loro, ma i migranti non ci sono. 🔗 Leggi su Iltempo.it
