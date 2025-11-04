Sicurezza l’appello della sindaca Funaro Servono risposte dal Governo

“Quante pattuglie delle forze dell’ordine ci sono nella notte nella nostra città? Quante pattuglie durante il giorno? Quanti agenti in più sono arrivati sui nostri territori? Noi abbiamo bisogno di risposte concrete”. È questo l’appello che la sindaca di Firenze, Sara Funaro, rivolge al Governo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

