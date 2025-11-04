Sicurezza dei ponti a Bari in arrivo l’accordo triennale da 500mila euro | si parte dal ponte Garibaldi

Il Comune di Bari avvia un nuovo piano per la sicurezza delle infrastrutture viarie. La Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche ha reso noto che è in fase di aggiudicazione il primo accordo quadro triennale per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della. 🔗 Leggi su Baritoday.it