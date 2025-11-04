Sicurezza dei ponti a Bari in arrivo l’accordo triennale da 500mila euro | si parte dal ponte Garibaldi
Il Comune di Bari avvia un nuovo piano per la sicurezza delle infrastrutture viarie. La Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche ha reso noto che è in fase di aggiudicazione il primo accordo quadro triennale per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Giornale di Brescia. . Ponti in sicurezza | le nuove riqualificazioni a #Brescia e e provincia Da via Bettole, Teletutto racconta lo stato dei ponti nel bresciano: 35 interventi di riqualificazione e messa in sicurezza previsti nei prossimi quattro anni. Un monitorag - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza dei ponti a Bari, in arrivo l’accordo triennale da 500mila euro: si parte dal ponte Garibaldi - Aggiudicazione in corso per il nuovo accordo quadro da 500mila euro dedicato a monitoraggio, valutazione del rischio e manutenzione delle infrastrutture cittadine. Scrive baritoday.it
Sicurezza stradale, 123 milioni di euro in arrivo per la statale 100 - La misura è inserita nell'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma, pubblicato sul sito del Mit, e riguarda il tratto Gioia del Colle - Riporta rainews.it
Sicurezza a Bari, 'Stato intervenga in maniera straordinaria' - "Faccio appello al Governo affinché si possa lavorare insieme, affrontando le questioni come un'unica squadra. Si legge su ansa.it