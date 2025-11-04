Sicurezza dei pazienti nelle terapie intensive | anche la Lum nella rete di ricerca europea

Baritoday.it | 4 nov 2025

La Libera Università Mediterranea Giuseppe Degennaro, con il prof. Alessandro Galazzi, è entrata a far parte dei membri del network di ricerca europeo "Patient SAFety Related Outcome Measures in European ICUs (SAFE ICU)", selezionato nell'ambito del programma COST – European Cooperation in.

