Sicurezza dei pazienti nelle terapie intensive | anche la Lum nella rete di ricerca europea
La Libera Università Mediterranea Giuseppe Degennaro, con il prof. Alessandro Galazzi, è entrata a far parte dei membri del network di ricerca europeo “Patient SAFety Related Outcome Measures in European ICUs (SAFE ICU)”, selezionato nell’ambito del programma COST – European Cooperation in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
