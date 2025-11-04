Sicilia siccità nuovi fondi per la misura 23 del PSR Sicilia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sammartino: «Sostegno concreto agli agricoltori colpiti dalla crisi idrica». La Regione Siciliana amplia la platea dei beneficiari della misura 23 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2022, destinata alle aziende agricole danneggiate dalla siccità del 2024. Grazie a nuove risorse pari a 1,2 milioni di euro, verrà garantito un sostegno economico anche a quei soggetti che erano rimasti esclusi dagli elenchi pubblicati lo scorso giugno. È stato infatti pubblicato il decreto del Dipartimento dell’Agricoltura che integra i fondi disponibili, assicurando una copertura finanziaria più ampia per fronteggiare gli effetti della crisi idrica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sicilia, siccità, nuovi fondi per la misura 23 del PSR Sicilia

Altre letture consigliate

Siccità, Coldiretti Sicilia: “Piove ma l’acqua finisce in mare, subito invasi aziendali”. Vai su Facebook

Sicilia: la Giunta regionale approva la manovra. Fondi per lavoro, sanità e Comuni - Come promesso entro il 31 ottobre la giunta regionale, presieduta dal presidente Renato Schifani, ha approvato la manovra che ora passerà in commissione Bilancio. Segnala tp24.it

Sicilia: sbloccati 80 milioni fondi coesione per interventi per le imprese - Sbloccati ottanta milioni di euro per interventi finanziati con i fondi di coesione. Scrive ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Sicilia, fondi Ue spesi in sagre e presepi - Il carnevale di Termini Imerese e quello di Sciacca, la festa di Sant’Agata a Catania e la processione dei Misteri a Trapani, il presepe vivente di Agira e il convegno di studi pirandelliani ad ... Da affaritaliani.it