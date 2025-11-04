Sicilia inchiesta su presunti appalti truccati | coinvolti l’ex presidente Totò Cuffaro e Saverio Romano
La Procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per entrambi, ma il gip deciderà solo dopo gli interrogatori preventivi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
