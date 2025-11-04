Sicilia il mistero del wc trovato a Montagna Longa L’ipotesi | È l’ultimo reperto dell’aereo precipitato nel 1972 Va analizzato

C’è un mistero in terra siciliana che ruota intorno a un wc, trovato in prossimità del crinale di una montagna. Un wc che potrebbe appartenere a un aereo, ma che si trova in mezzo alla natura selvaggia a un’altitudine di circa 800 metri sopra il livello del mare. A farne per ultimo la scoperta è stato Saverio Leone, dentista di Cinisi, in provincia di Palermo, che da qualche anno conduce appassionati e curiosi in escursioni alla scoperta del territorio. Proprio in una recente passeggiata, il gruppo di Leone si è imbattuto in questo strano oggetto usurato dal tempo. Dal luogo del ritrovamento, in direzione della costa, si intravede l’ aeroporto palermitano di Punta Raisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

