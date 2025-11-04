Sicilia | appalti pilotati Procura Palermo chiede arresto per Cuffaro e deputato Romano**

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Gli arresti domiciliari per l'ex Presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, il deputato di Noi moderati Saverio Romano e altre 16 persone sono stati chiesti dalla Procura di Palermo. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. I carabinieri del Ros hanno notificato a tutti l'invito a comparire davanti al gip per l'interrogatorio preventivo. Dopo l'interrogatorio il gip di Palermo deciderà se accogliere la richiesta degli arresti domiciliari. E chiedere eventualmente al Parlamento l'autorizzazione a procedere per Romano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

