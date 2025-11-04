Siccità sostegno alle aziende agricole danneggiate | in arrivo risorse aggiuntive

Si allarga la platea dei beneficiari della misura 23 del Programma di sviluppo rurale Sicilia 2014-22, destinata alle aziende agricole che nel 2024 hanno subito un danno economico a causa della crisi idrica. La Regione ha individuato nuove risorse, pari a 1,2 milioni di euro, per garantire la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Argomenti simili trattati di recente

? Pubblicato, finalmente, l’Avviso per la realizzazione dei #laghetticollinari Un importante intervento a sostegno dei nostri agricoltori e una misura di contrasto alla siccità. ? Dotazione finanziaria complessiva: 4 milioni e 600 mila euro. Qui l’Avviso con t - facebook.com Vai su Facebook

Siccità, si allarga la platea dei beneficiari della misura destinata alle aziende agricole "vittime" della crisi idrica - Le parole dell’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino: "Al fianco degli agricoltori colpiti dalla siccità" ... Da palermotoday.it

Siccità: Masaf, firmati decreti a sostegno aziende agricole - Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida ha firmato in queste ore i decreti a sostegno delle impese agricole di Lombardia, Piemonte, Calabria e ... Riporta ansa.it

Siccità in Puglia: il Governo firma i decreti a sostegno delle aziende agricole - Siccità in Puglia: il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida ha firmato i decreti a sostegno delle imprese agricole della regione, ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it