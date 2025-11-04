Siccità si allarga la platea dei beneficiari della misura destinata alle aziende agricole vittime della crisi idrica
Si allarga la platea dei beneficiari della misura 23 del Programma di sviluppo rurale Sicilia 2014-22, destinata alle aziende agricole che nel 2024 hanno subito un danno economico a causa della crisi idrica. La Regione ha individuato nuove risorse, pari a 1,2 milioni di euro, per garantire la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
