si scrive referendum sulla giustizia si legge campagna per le politiche

Non c’è nemmeno bisogno di aspettare la fine delle elezioni regionali – Veneto, Campania, Puglia – per capire che la campagna elettorale per le Politiche è già iniziata. Ed è iniziata con il duello referendario sulla separazione delle carriere dei magistrati. Una modifica costituzionale, approvata dal Parlamento senza neanche un emendamento, che avrà bisogno del referendum confermativo – senza quorum dunque – che si terrà nella primavera del 2026. Meloni cerca di depoliticizzare e spersonalizzare la riforma. Le insidie sono dappertutto e per entrambi gli schieramenti. Il governo Meloni cercherà soprattutto di evitare di personalizzare lo scontro come accadde ai tempi di Matteo Renzi per il referendum costituzionale del 2016. 🔗 Leggi su Lettera43.it

