Si schianta con la moto al centro di Napoli ferito 18enne | è gravissimo Incidente a piazza Municipio
Incidente stradale in via Cristoforo Colombo, all'altezza di piazza Municipio. Un 18enne è caduto dalla moto, con targa polacca. È ricoverato in prognosi riservata al Monaldi. Indaga la Polizia Locale. A Napoli 36 incidenti nel weekend di Ognissanti, 19 con feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
