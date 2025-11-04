Si salva tra le macerie dell’auto Tremendo schianto sulla 71 Tra i feriti c’è un ottantenne
di Luca Amodio AREZZO Ci sono due feriti all’ospedale, ricoverati con la massima urgenza, in codice rosso. Sono gravi. Ad avere la peggio nell’ennesimo schianto sulla Sr71 è un anziano di 82 anni, trasferito con il Pegaso all’ospedale Careggi di Firenze, dove i medici sono al lavoro per salvargli la vita. Dopo l’impatto, le sue condizioni sono apparse subito critiche: da qui la necessità di un intervento rapido e preciso dei sanitari del 118. Quella di ieri è stata un’altra drammatica giornata regionale su quella che si conferma l’arteria "dalla maglia nera" della provincia: ricomincia la settimana e ricominciano anche gli incidenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
