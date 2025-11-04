Si rinnova il Consiglio provinciale della Fiaip | Gianluca Carta riconfermato presidente
Si è tenuta giovedì 30 ottobre, presso la sede di Confesercenti, l’assemblea provinciale della Fiaip Foggia (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) per il rinnovo del consiglio provinciale.L’assemblea degli associati ha riconfermato all’unanimità Gianluca Carta, che sarà. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
