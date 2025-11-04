Uno spettacolo divertente, originale e surreale, in cui il pubblico sarà chiamato a raccontare come si immagina il proprio funerale, mentre gli attori, tra una confessione e l’altra, intratterranno con lapidi famose, aneddoti, cronache da funerali eccentrici e discorsi funebri esilaranti. E poi i ritmi e le parole del rap e dell’hip hop underground, accanto alla potenza di un omaggio all’hard rock del passato. Teatro e musica questa settimana nel programma del Bloom di Mezzago, che nel weekend darà ampio spazio non solo ai suoni ma pure alla parola. Così venerdì alle 21 sul palco di via Curiel andrà in scena “Se muori, dimmelo prima“, una curiosa produzione della compagnia milanese PaT-Passi Teatrali e dell’associazione Damatrà, in cui ci si troverà a raccontare il proprio, immaginario funerale a una platea di sconosciuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si riderà anche del proprio funerale. Show interattivo col pubblico