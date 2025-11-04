Si ferma a parlare con una donna l' ex compagno lo massacra di botte per gelosia | Giuliano Mascheroni muore dopo una settimana di agonia
È morto all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo giorni di coma Giuliano Roberto Mascheroni, 65enne di Ventimiglia (Imperia), pestato brutalmente la sera del 26 ottobre scorso da un uomo di 46 anni. Il movente sarebbe quello della gelosia: Mascheroni stava camminando lungo corso Genova. 🔗 Leggi su Today.it
Si ferma a parlare con la vicina, il compagno della donna li vede e massacra di botte l'uomo per gelosia: Giuliano Mascheroni muore dopo una settimana di agonia - È accusato di omicidio preterintenzionale Simone Pensibene, 46 anni, originario di Ventimiglia ma residente a Mentone, arrestato per la violenta aggressione avvenuta il 26 ottobre in ... Come scrive leggo.it
