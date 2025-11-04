Si è chiuso a Palazzo Valentini l’Italia Media Art Festival 2025 | arte e tecnologia per il bene comune

Nella cornice della Sala Consiliare di Palazzo Valentini, a Roma, si è conclusa il 22 ottobre la seconda edizione dell’Italia Media Art Festival (IMAF), appuntamento che mette in dialogo arte, tecnologia e responsabilità sociale. L’evento finale è rientrato nel programma della Rome Art Week, dopo le presentazioni internazionali alla Cyprus Art Week e alla Maker . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

