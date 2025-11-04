Si è dimesso il vicepresidente della Consulta per le persone con disabilità del Comune di Milano. Fortunato Nicoletti, membro da giugno 2023 dell’organo consultivo del capoluogo lombardo che si pone l’obiettivo principale di promuovere i diritti specifici delle persone con disabilità e sostenere le loro famiglie, parlando con ilfattoquotidiano.it denuncia una “mancanza di concretezza da parte di Palazzo Marino oltre che atteggiamenti e prese di posizioni poco trasparenti di alcuni membri” e spiega la sua scelta maturata “con profonda amarezza ma con altrettanta convinzione” – è stato proprio La lettera di Nicoletti: “Situazione insostenibile, noi ignorati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si dimette il vicepresidente dalla Consulta per le disabilità di Milano Nicoletti: “Giochi di potere per guadagnare visibilità”