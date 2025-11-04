Si dedichi la palestra dell’istituto Celli all’ex sindaco Marzani

Cagli potrebbe dedicare la nuova palestra dell’Istituto Commerciale “Celli“ alla memoria dell’ex segretario e sindaco di Cagli Augusto Marzani. Nel corso della manifestazione per l’inaugurazione della nuova palestra di qualche giorno fa alla presenza delle autorità, docenti e i numerosi studenti, un ex docente, Valentino Ambrosini nel suo intervento aveva ricordato l’ex segretario per il suo grande e costante impegno nella crescita dell’Istituto fin dall’apertura negli anni Sessanta nella vecchia sede in Via Flaminia. Successivamente ugualmente fu molto determinante nell’avviare importanti iniziative e contatti, per la realizzazione della attuale moderna sede nella collina di Ca’ Lupo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Si dedichi la palestra dell’istituto “Celli“ all’ex sindaco Marzani"

