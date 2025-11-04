Sì da sinistra alla riforma della giustizia Parla Claudia Mancina

Ilfoglio.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un “sì” convinto alla riforma della giustizia firmata Nordio, quello pronunciato (da sinistra) da Claudia Mancina, filosofa, storica ed ex deputata per il Pds e i Ds. Siamo di fron. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

s236 da sinistra alla riforma della giustizia parla claudia mancina

© Ilfoglio.it - Sì da sinistra alla riforma della giustizia. Parla Claudia Mancina

News recenti che potrebbero piacerti

s236 sinistra riforma giustiziaRenzi si astiene sulla riforma della giustizia e striglia la sinistra: "L'alternativa non si fa con l'Anm" - In Senato il fondatore di Italia Viva si astiene sul voto sulla riforma della giustizia perché "la montagna ha partorito un topolino: è una riformicchia". Come scrive ilfoglio.it

s236 sinistra riforma giustiziaGiustizia, il sondaggio che gela la sinistra: cosa pensano gli italiani sulla riforma - Rispetto a questa estate, il sondaggio YouTrend rileva un aumento dei favorevoli alla riforma voluta dal ministro della giustizia Carlo Nordio ... Lo riporta msn.com

s236 sinistra riforma giustiziaRiforma della giustizia. Giudici o pm, due percorsi e due Csm: così cambia la giustizia - La principale novità riguarda la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e inquirente. Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: S236 Sinistra Riforma Giustizia