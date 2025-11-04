Si cercano competenze legate alla sostenibilità

Un aspetto cruciale dell’economia circolare è rappresentato anche dai green jobs. Secondo un rapporto di LinkedIn, nel 2024 il 7,7% delle offerte di lavoro pubblicate sulla piattaforma ha riguardato posizioni green o ruoli che richiedevano competenze legate alla sostenibilità. Tuttavia, emerge una sfida significativa: la difficoltà nel reperire profili con competenze green adeguate. Si stima infatti che entro il 2030 quasi un posto di lavoro su cinque legato alla sostenibilità potrebbe rimanere vacante per mancanza di candidati qualificati. La crescita media annua dal 2020 è del 2,55% mentre rispetto al 2023 si è registrato un salto del 4,63%, evidenziando un gap tra domanda e offerta di competenze specializzate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

