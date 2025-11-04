Si amplia la Ferrari & Carena di Collegno | 900 metri quadri in più si prevede un incremento di 35 addetti

Si amplia la Ferrari & Carena di via Tommaseo a Collegno, azienda che si occupa di meccanica ad altissima precisione e che è fornitrice, tra le altre, del colosso svizzero Rolex, produttore dei celebri orologi di lusso. Giovedì scorso, 30 ottobre 2025, il consiglio comunale della cittadina della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

