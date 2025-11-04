Si allontana da casa senza più fare ritorno | i carabinieri rintracciano un 86enne

GALATINA – Apprensione per un anziano scomparso a Galatina: rintracciato dai carabinieri. Fine di un incubo per una famiglia che, nel pomeriggio di ieri, aveva sporto la denuncia non avendo più notizie dell’86enne. Nella tarda serata, intorno alle 23.30, i militari della stazione galatinese hanno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

