Si allontana da casa senza più fare ritorno | i carabinieri rintracciano un 86enne

Lecceprima.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GALATINA – Apprensione per un anziano scomparso a Galatina: rintracciato dai carabinieri. Fine di un incubo per una famiglia che, nel pomeriggio di ieri, aveva sporto la denuncia non avendo più notizie dell’86enne. Nella tarda serata, intorno alle 23.30, i militari della stazione galatinese hanno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

