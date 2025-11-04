Sì al referendum per la giustizia mobilitazione nel centrodestra

Il Sì al referendum sulla giustizia vede impegnato un fronte politicamente trasversale. Il centrodestra si è mobilitato. Ha già depositato la lettera di intenti dei capigruppo di Camera e Senato e conta di chiudere domani la raccolta firme di un quinto dei parlamentari. Questo è necessario a sostenere la consultazione popolare. Il leader di Forza Italia Tajani avverte: “Siamo pronti”. Quello di Noi Moderati Lupi annuncia la costituzione di un comitato per il Sì. Mercoledì a Roma la presentazione di quello attivato dall’Unione delle Camere penali. Meno scontato, ma appena confermato, l’impegno di Cesare Salvi favorevole alla separazione delle carriere dei magistrati. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

