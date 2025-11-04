Sì al progetto esecutivo da 2 milioni e mezzo per completare la riqualificazione del Teatro Michetti

Ilpescara.it | 4 nov 2025

Approvato il progetto esecutivo per il completamento della riqualificazione del Teatro Michetti. Un progetto da 2milioni e 500mila euro grazie al quale l’importante struttura risalente al 1910  che ha subito diverse trasformazioni soprattutto dopo l’incendio del 1944 che ha distrutto la struttura. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

