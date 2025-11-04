Si aggira incappucciato tra le abitazioni poi viene trovato con documenti rubati ad altri cittadini | denunciato 30enne straniero

Durante un servizio di controllo del territorio i Carabinieri della Stazione di Vigatto hanno fermato un uomo incappucciato che si muoveva con fare sospetto nell’abitato limitrofo a Strada Langhirano. Durante il controllo è stato trovato in possesso di documenti personali intestati a terze. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

