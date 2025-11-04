La giunta comunale di Montevarchi, nell’ultima seduta, ha approvato gli indirizzi per l’organizzazione delle iniziative legate alle festività natalizie, che si svolgeranno dal 29 novembre al 6 gennaio 2026 nel capoluogo e nelle frazioni. L’obiettivo dell’amministrazione guidata dal sindaco Silvia Chiassai Martini, è quello di rivitalizzare il centro storico e di animare l’intero territorio comunale attraverso un ricco programma di eventi, installazioni luminose e attrazioni dedicate alle famiglie e ai bambini. Tra le principali novità del Natale 2025, è previsto l’allestimento di un Villaggio di Babbo Natale nel centro storico, in un immobile di via Roma concesso gratuitamente dal proprietario e appositamente adattato per ospitare attività e animazioni a tema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si accendono le luci sul Natale. I mercatini animano il centro