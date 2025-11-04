Shock in provincia | tre minorenni filmano brutalmente il loro coetaneo e condividono il video

Teramo - Un gruppo di giovani tra i 14 e i 16 anni documenta una violenta aggressione, diffondendo le immagini via chat; i responsabili sono ora indagati. Una vicenda che scuote la comunità locale ha portato alla denuncia di tre minorenni, individuati dai carabinieri della stazione di Roseto degli Abruzzi (TE) in seguito a un’aggressione filmata e diffusa sui social. I ragazzi – la cui età è stimata tra i quattordici e i sedici anni – sono accusati del reato di concorso in lesioni personali, poiché avrebbero malmenato un loro coetaneo e successivamente reso pubblico il video dell’episodio. L’episodio risale a circa un mese fa, e la diffusione del filmato è avvenuta attraverso l’applicazione WhatsApp, rendendo l’aggressione visibile ad altre persone e provocando un’onda di sgomento tra gli utenti e i genitori dei protagonisti. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

