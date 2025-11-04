Shock in Premier | giocatore minacciato con una pistola

Un procuratore di trent’anni, con in scuderia diversi nomi della Premier, ha tirato fuori una pistola in mezzo alla strada e l’ha puntata contro un suo assistito e un parente di questi. È successo il 6 settembre a Cockfosters Parade, Barnet, nord Londra. L’agente è poi finito in cella per estorsione, porto abusivo d’arma e guida senza patente. Pistola in faccia a un giocatore: episodio clamoroso in Inghilterra. Le volanti hanno ricevuto segnalazioni di un uomo, sulla ventina, minacciato con pistola. Arrivate sul posto, le forze dell’ordine hanno trovato il calciatore e un familiare ancora sotto shock. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

