Sherpa e charme | la casa di Laura Biagiotti veste l’A I 2025-26

Con l'arrivo dell'autunno, la casa torna protagonista. Un plaid soffice, una tazza calda, lo sguardo che segue i colori che cambiano: il benessere si scopre nei gesti semplici. È in questo spirito che Hermet Home Luxury svela la nuova Collezione Laura Biagiotti Home, pensata per unire calore e stile in ogni ambiente. Eleganza stagionale L'aria .

