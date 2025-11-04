Shein scandalo bambole pedopornografiche in vendita | bufera in Francia
Immediata la risposta del colosso cinese dell'e-commerce, che si è impegnato a "collaborare pienamente" con le autorità giudiziarie d'Oltralpe. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
“La vendita delle bambole gonfiabili pedopornografiche è illegale”: il ministro francese Lescure denuncia gli articoli venduti su Shein - Il ministro Lescure: "Se questo comportamento si ripeterà, chiederò che la piattaforma Shein venga bandita dal mercato francese" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
