Shein ritira le bambole pedopornografiche altre piattaforme di vendite online finiscono sotto inchiesta

Today.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pugno duro del governo francese nei confronti di Shein ha avuto effetto: il colosso cinese dell'ecommerce ha tolto le bambole pedopornografiche dalla sua piattaforma. Il ministro dell'Economia Roland Lescure aveva minacciato di vietare a Shein di operare in Francia se avesse venduto nuovamente. 🔗 Leggi su Today.it

