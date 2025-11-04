Shein ritira le bambole pedopornografiche altre piattaforme di vendite online finiscono sotto inchiesta
Il pugno duro del governo francese nei confronti di Shein ha avuto effetto: il colosso cinese dell'ecommerce ha tolto le bambole pedopornografiche dalla sua piattaforma. Il ministro dell'Economia Roland Lescure aveva minacciato di vietare a Shein di operare in Francia se avesse venduto nuovamente. 🔗 Leggi su Today.it
