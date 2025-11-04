Shame a Milano | furia lucida e carezze nel vortice di Santeria

“Godetevelo a vostro rischio e pericolo”: l’avvertimento sul manifesto degli Shame non è una posa. Alla Santeria Toscana 31 di Milano il gruppo di South London ha intrecciato caos e grazia in un’ora e mezza che scivola via come un urto gentile: fisicità estrema, lucidità espressiva, zero mediazioni. Avviso servito L’indicazione “i tappi per le . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

